ABD'nin Buşehr'e Saldırısı

ABD'nin, İran'ın güneybatısındaki Buşehr Eyaleti'ne bağlı Buşehr kentinin çeşitli noktalarına saldırı düzenlediği bildirildi.

Buşehr Kaymakamlığı, sabah saatlerinde kentin farklı noktalarına ABD tarafından saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Buşehr Eyaleti Valiliği de kentin iki kez bombalandığını bildirdi. Valilik, saldırılara ve meydana gelen hasara ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

ABD, gece saatlerinde de Buşehr kentine yönelik çeşitli saldırılar düzenlemişti.