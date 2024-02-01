ABD\'nin DEA\'sı, Venezuelalı yetkilileri casusluk programıyla hedef aldı

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ABD'nin, Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi (DEA) tarafından uzun yıllardır yürütülen gizli operasyon kapsamında, Venezuelalı üst düzey yetkilileri bir casusluk programıyla hedef aldığı öne sürüldü.

Associated Press'in (AP) ele geçirdiği gizli bir resmi yazışmaya göre, DEA uzun yıllardır, Venezuelalı üst düzey hükümet yetkililerine yönelik uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin davaların açılmasına neden olacak durumları gizlice kayıt altına almak üzere bu ülkeye ajanlar gönderdi.

2018 tarihli 15 sayfalık belgede, "Para Porsuğu Operasyonu" ismi verilen operasyon kapsamında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dahil birçok üst düzey yetkilinin hedef alındığı belirtilerek, "Bu operasyonun tek taraflı ve Venezuelalı yetkilileri haberdar etmeden yapılması zaruridir." ifadesi kullanıldı.

Konuya yakın iki kaynak, bu notun, DEA ve Miami'deki savcıların 100 civarında Venezuelalıyı soruşturmak için 2013'te başlattığı "Para Porsuğu Operasyonu"nun "agresif bir şekilde genişlemesi" demek olduğunu belirtti.

"Biz dünyanın polisiyiz"

AP'nin haberinde, ABD'nin, başından bu yana planın, uluslararası hukukun ihlali tartışmasını beraberinde getirdiğini kabul ettiği yorumu yapıldı.

Daha önce DEA'nın Venezuela ataşesi olan Wes Tabor, yaptığı açıklamada, "Bunu açıkça söylemek istemeyiz ama biz dünyanın polisiyiz." ifadesini kullandı.

Operasyon hakkında yorum yapmayan Tabor, Venezuela gibi ülkelerde tek taraflı ve gizli operasyonların etkili olabileceğini kaydetti.

Tabor, "Bu ülkeler düzenbaz rejimlerse ve ABD'lilerin hayatı söz konusuysa ülke kanunlarına uyan bir iş yapmıyoruz. Venezuela özelinde de, bizi uyuşturucuya boğuyorlar ve bu risk almaya değer." görüşünü paylaştı.

Bu operasyonla ABD uluslararası hukuku hiçe mi saydı?

AP'nin haberinde, ortada ABD'yi bu konuda hukuki olarak sorumlu tutacak bir mekanizma bulunmadığı ancak ABD'nin bu operasyonla uluslararası hukuku hiçe saydığı belirtildi.

Virginia'daki William & Mary Üniversitesi Hukuk Profesörü Evan Criddle, uluslararası hukukun, bu tür gizli operasyonların, hedef alınan ülkenin rızası bulunmadan yapılmasını yasakladığına dikkati çekerek, bu yazışmanın açığa çıkmasıyla, ABD'nin utanmasını, Venezuelalı diplomatların itirazları dile getirmesini ve potansiyel olarak gelecekteki işbirliğinin baltalanmasını beklediğini bildirdi.

Yazışma yanlışlıkla yayımlandı

Öte yandan haberde, söz konusu yazışmanın geçen yıl Manhattan Başsavcılığı tarafından iki eski DEA yetkilisinin yargılanması esnasında "yanlışlıkla" internet sitesinde yayımlandığı kaydedildi.

Belge birkaç saat içinde siteden kaldırılsa da AP muhabirinin ısrarı üzerine başsavcılığın belgeyi AP'ye vermek zorunda kaldığı belirtildi.

AP, operasyonda yer alan yerel kişileri ifşa edebileceğinden, notun orijinaline haberde yer vermedi.