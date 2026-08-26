ABD'nin Ekonomik Baskıları Iran'ı Zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin Ekonomik Baskıları Iran'ı Zorluyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hariri, ABD'nin yeni ekonomik baskılarının halk ile yönetim arasındaki ayrışmayı artırmayı hedeflediğini belirtti.

İran-Çin Ticaret Odası Başkanı Mecid Rıza Hariri, ABD'nin yeni ekonomik baskı aşamasında hedefinin açık şekilde halkın geçim koşullarını zorlaştırmak ve halk ile yönetim arasındaki ayrışmayı, ardından da toplum içindeki bölünmeleri artırmak olduğunu söyledi.

İran merkezli "khabaronline" haber sitesine konuşan Hariri, İran ile ABD arasındaki çatışma ve ekonomik yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik baskıların halkın geçim koşullarını daha da zorlaştırdığını belirten Hariri, bu baskıların toplum ile yönetim arasındaki güven ve dayanışmayı zedelememesi gerektiğine işaret etti.

Hariri, Washington'un yaklaşık 15-16 yıldır uyguladığı yaptırımlarla İran ekonomisine ciddi zarar verdiğini ancak rejimi devirme veya ülkenin siyasi rotasını değiştirmek gibi temel hedeflerine ulaşamadığını vurguladı.

Başkan Hariri, "ABD önce ekonomik yaptırımlar aşamasına girdi ve hedeflerine ulaşamadı, ardından askeri saldırıya başvurdu ve bu aşamada da hedeflerine ulaşamadı. Şimdi yeniden ekonomiye dönüyor ancak bu kez yeni bir kuşatma ve yaptırım biçimiyle." dedi.

Ekonomik kuşatmanın amacı halk ile yönetim arasında ayrışma oluşturmak

Hariri, "ABD'nin yeni ekonomik baskı aşamasında hedefi açık şekilde halkın geçim koşullarını zorlaştırmak ve halk ile yönetim arasındaki ayrışmayı, ardından da toplum içindeki bölünmeleri artırmaktır. İçeride bazı kişiler, bilinçli veya bilinçsiz şekilde, halk ile devlet arasındaki ayrışmanın büyümesine katkıda bulunmamalı." diye konuştu.

Toplum içindeki ayrışma tehlikesine halk ile yönetim arasındaki ayrışma kadar dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Hariri, başörtüsü konusunun yeniden toplumda bir çatışma alanına dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

İnternet ortamında hem başörtüsü kurallarına uymayan kadınlara hem de dindar kesimlere yönelik çatışmacı içeriklerin arttığını belirten Hariri, bu durumun toplumdaki dini ve seküler kesimler arasındaki ayrışmayı derinleştirebileceğini söyledi.

Hariri, "Bu mesele için bir çözüm bulunmazsa, bu ayrışma toplumun temel ayrışmalarından biri haline gelebilir. Böyle bir durum tam olarak Trump'ın ve karşı tarafın politikalarının yararına olacaktır." dedi.

İran'ın Küba ile kıyaslanmasına tepki

İran-Çin Ticaret Odası Başkanı Hariri, İran'ın Küba ile kıyaslanmasına da karşı çıkarak ülkesinin geniş toprakları, çok sayıda komşusu ve dünyanın farklı bölgelerindeki ekonomik ortakları bulunduğunu söyledi.

İran'ın yılda yaklaşık 125 milyon ton tarım ürünü ürettiğini belirten Hariri, ülkenin mevcut ekonomik baskılara rağmen kendi kaynaklarına ve üretim kapasitesine sahip olduğunu savundu.

Ancak ekonomik baskıların etkisiz olduğunu söylemenin mümkün olmadığını vurgulayan Hariri, "İnsanların bugün dahi ciddi sorunları var ve bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Şimdi dayanıklılık yarışının içindeyiz. Sonuçta daha fazla dayanıklılık gösteren taraf başarılı olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Ekonomik Baskıları Iran'ı Zorluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alacağı için elektrik direğine çıktı 2 saatte zor indirildi Alacağı için elektrik direğine çıktı! 2 saatte zor indirildi
Mehmet Uçum’dan AİHM’in Kavala kararına sert tepki: Haddini bilsin Mehmet Uçum’dan AİHM’in Kavala kararına sert tepki: Haddini bilsin
Ehliyetsiz sürücü dehşeti 5 yaşındaki kız kurtarılamadı Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
Sakarya’da tehlikeli sızıntı: 2 kişi tedavi altına alındı Sakarya’da tehlikeli sızıntı: 2 kişi tedavi altına alındı
Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın
İran: Hürmüz Boğazı’nda güney koridor kapalı İran: Hürmüz Boğazı'nda güney koridor kapalı

20:49
Fenerbahçe’nin Lyon maçı 11’inde sürpriz
Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'inde sürpriz
20:37
Belediyede rüşvet kavgası Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
20:17
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
20:11
Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
19:26
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp suların içinde değerli eşya aradılar
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp; suların içinde değerli eşya aradılar
18:15
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 21:24:39. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'nin Ekonomik Baskıları Iran'ı Zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement