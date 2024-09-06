CAIR, Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümünü Kınadı

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NEW ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), işgal altındaki Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınadı.

CAIR Başkan Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'da insan hakları ihlallerini barışçıl bir şekilde protesto ederken Amerikalı vatandaş Ayşenur Ezgi Eygi'yi katleden İsrail apartheid hükümetini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Mitchell, açıklamasında, "Biden yönetimi, bir Amerikalı vatandaşın bu küstahça cinayetini kınamalı, sorumlu İsraillileri yargılamalı ve Netanyahu'nun ırkçı, katil hükümetine askeri yardım göndermeyi bırakmalıdır." çağrısında bulundu.

Türk-Amerikalı 26 yaşındaki aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, bugün Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu mermi ile başından vurularak hayatını kaybetmişti.

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