ABD'nin güneybatısında seller nedeniyle Arizona ve Colorado'da tahliye emri verildi - Son Dakika
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ABD'nin güneybatısında seller nedeniyle Arizona ve Colorado'da tahliye emri verildi

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ABD'nin güneybatısındaki şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle Arizona ve Colorado'da tahliye talimatı verildi. NWS geniş bölgeyi uyarırken Sedona'da mahsur kalanlar kurtarılıyor, Pagosa Springs'te 'sel felaketi' uyarısı yapıldı.

ABD'nin güneybatısında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle Arizona ve Colorado eyaletlerinde bölge halkına tahliye talimatı verildi.

Ülkenin güneybatısındaki Arizona ve Colorado eyaletlerinde şiddetli yağışlar etkili oluyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Arizona'nın neredeyse tamamı, Utah eyaletinin güney kısımları, Colorado'nun güneybatısı, New Mexico eyaletinin batısı ve Nevada'nın güneyinin bir kısmını sellere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Arizona'nın Sedona bölgesi yetkilileri, şiddetli yağışlar nedeniyle ani sellere karşı bölge halkına tahliye talimatı verildiğini duyurdu.

Sedona Bölgesi İtfaiye Şefi Ed Mezulis, sosyal medyada yaptığı videolu paylaşımda yükselen sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan bölge sakinlerinin kurtarılması için yürütülen çalışmalara polis ve yerel itfaiye ekiplerinin yanı sıra yakın topluluklardan acil durum yetkililerinin katıldığını ifade etti.

Colorado'nun Pagosa Springs bölgesindeki yetkililer ise "sel felaketi" uyarısı yaparak bu sellerin büyük çaplı hasara yol açmasının beklendiğini kaydetti.

Yetkililer, bölge sakinlerinin yakınlardaki sığınaklara gitmesi gerektiğini belirterek fırtınanın en şiddetli anına kadar beklenmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA
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