ABD Ham Petrol İhracatı Nisan'da Rekor Kıracak

09.04.2026 15:02
İran ile yaşanan savaşın etkisiyle ABD'nin ham petrol ihracatı, Nisan ayında rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Asyalı enerji devleri, Orta Doğu'dan kesilen arz nedeniyle Amerikan petrolüne yöneliyor. Ancak, artan talep iç piyasadaki fiyatları yükseltiyor ve Trump yönetimi için siyasi risk oluşturuyor.

İran ile yaşanan savaşın küresel enerji piyasalarını sarsmasıyla, ABD ham petrol ihracatının Nisan ayında rekor kırması bekleniyor. Orta Doğu'dan gelen arzın kesilmesi üzerine alternatif kaynak arayan Asyalı enerji devi müşteriler, Amerikan petrolüne yöneldi.

Petrol araştırma grubu Kpler verilerine göre, ABD'nin ham petrol ihracatı bu ay, Mart ayındaki günlük 3,9 milyon varilden yaklaşık üçte bir artışla günlük 5,2 milyon varile yükselecek. Asya'dan gelen talebin yüzde 82 artarak günlük 2,5 milyon varile ulaşacağı tahmin ediliyor. Kpler, savaşın başladığı 28 Şubat öncesi 24 olan boş tanker sayısının şu an ABD'ye doğru ilerleyen 68 tankere çıktığını belirtiyor.

ABD'nin küresel bir dengeleyici tedarikçi rolü pekişirken, Asya'dan gelen yoğun rekabetin iç piyasadaki fiyatları artırmasından endişe ediliyor. Bu durum, Başkan Donald Trump'ın İran politikalarının tetiklediği enflasyon korkusunu da beraberinde getiriyor. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık, bölgeyi ve enerji ihtiyacının yüzde 80'ini bu güzergahtan karşılayan Çin'i savunmasız bıraktı.

Enerji maliyetlerindeki artış, Trump için siyasi risk oluşturuyor. ABD'de benzin fiyatları galon başına 4 doların üzerine çıkarken, dizel fiyatları 5,81 dolar ile rekor seviyeye yaklaştı. Pew Araştırma Merkezi'ne göre, Amerikalıların yüzde 70'i savaşa bağlı fiyat artışlarından endişe duyuyor.

Trump yönetimi, fiyatları dizginlemek için Stratejik Petrol Rezervi'nden 170 milyon varilden fazla petrol salınacağını ve çevre düzenlemelerinin gevşetileceğini duyurdu. Ancak uzmanlar, bu hamlenin ABD petrolünü yabancı alıcılar için daha cazip hale getirerek ters tepebileceği konusunda uyarıyor. Enerji Bakanı Chris Wright, rezervden yapılan salımların sınırlı kapasitesi nedeniyle Körfez bölgesindeki savaş kayıplarını tamamen telafi edemeyeceğini belirtti.

Venezuela'dan yapılan ham petrol ithalatının, ABD'nin içerideki hafif kayaç petrolünü dış pazarlara ihraç etmesini kolaylaştırdığı vurgulanıyor. Demokrat Kongre üyesi Brad Sherman gibi isimler, iç piyasayı korumak için petrol ihracatının yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı hazırlığında. Analistler, Kasım ayındaki ara seçimler yaklaşırken akaryakıt fiyatlarının galon başına 6 dolara çıkması durumunda her türlü seçeneğin masaya gelebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel ABD Ham Petrol İhracatı Nisan'da Rekor Kıracak - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD Ham Petrol İhracatı Nisan'da Rekor Kıracak - Son Dakika
