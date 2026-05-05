ABD\'nin İran\'a Ablukası

WASHINGTON, 3 Mayıs (Xinhua) -- ABD Merkez Komutanlığı, İran limanlarına uyguladığı abluka kapsamında son 20 günde 48 geminin rotasını değiştirmek zorunda kaldığını duyurdu.

Komutanlık cumartesi günü sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, gemilerin "ablukaya uymasını sağlamak amacıyla rotalarının değiştirildiğini" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump aynı gün yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer programı konusunda Washington ile bir anlaşmaya varana kadar İran'a yönelik deniz ablukasının devam edeceğini söylemişti.

ABD, 11-12 Nisan tarihlerinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan İran-ABD müzakerelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Hürmüz Boğazı'na abluka uygulayarak gemilerin İran limanlarına giriş ve çıkışını engellemişti.