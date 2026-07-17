ABD'nin İran'a Hava Saldırısı: 2 Köprü Vuruldu - Son Dakika
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ABD'nin İran'a Hava Saldırısı: 2 Köprü Vuruldu

17.07.2026 00:01
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Trump'ın tehdidinin ardından İran'daki 2 köprüye ABD hava saldırısı düzenlendi. 1 ölü var.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir'deki 2 köprünün hedef alındığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, ABD hava saldırısında vurulan köprülerden birinin üzerinde bulunan sivil bir aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Bölgede altyapı tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada, "Enerji hedeflerini en sona bırakacağım ama sonunda onları da vuracağız. Bu gece, yarın gece ve sonraki gece çok sert vuracağız. Gelecek hafta ise onlar için durum çok daha kötü olacak. Çünkü gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." demişti.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin İran'a Hava Saldırısı: 2 Köprü Vuruldu - Son Dakika

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