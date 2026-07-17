ABD'nin İran'a Saldırıları Sürüyor - Son Dakika
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ABD'nin İran'a Saldırıları Sürüyor

17.07.2026 00:37
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İran, ABD'nin Bender Abbas'taki demir yolu istasyonuna saldırısını duyurdu. 2 yaralı var.

İran basını, altyapıları hedef alan ABD'nin 2 köprünün ardından Bender Abbas'ta demir yolu bağlantı istasyonuna da saldırı düzenlediğini bildirdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı yakınlarında Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki demir yolu bağlantı istasyonu ABD tarafından hedef alındı. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir'deki 2 köprünün hedef alındığı bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump 14 Temmuz'daki bir açıklamasında, İran'ın altyapısına saldıracaklarını söyleyerek, "Gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti.

İran, ABD'nin saldırılarına bölgedeki ABD'nin kullandığı üslere ve hedeflere saldırılarla karşılık veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin İran'a Saldırıları Sürüyor - Son Dakika

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