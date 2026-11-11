ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Kongre yenilgisini İran'a bağlamadı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre ara seçimlerinde aldığı yenilginin İran'a saldırlarla ilgili olmadığını savundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Büyükelçi Huckabee, 3 Kasım'da gerçekleştirilen Kongre ara seçimleri, İran'a olası yeni saldırılar ve parlamento seçimleri sonrası İsrail'deki mevcut siyasi duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyetçilerin Kongre ara seçimlerinde aldığı yenilginin İran'a saldırılarla ilgili olup olmadığı sorusuna Huckabee, "Bunun gerçekten böyle olduğuna inanmıyorum. Birçok Amerikalı hayat pahalılığı ve artan fiyatlar yüzünden zor zamanlar geçiriyor. Ancak bunun tamamen İran savaşıyla ilgili olduğunu söylemek yanlış olur." ifadelerini kullandı.

Huckabee, İran'a yeni saldırılar başlatılmasının hala gündemde olduğunu belirterek, "Başkan Trump durumun böyle olduğunu söylüyor ve ben ona inanıyorum." dedi.

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimlerde Trump'ın Başbakan Binyamin Netanyahu'ya destek açıklamasının "hata olmadığını" savunan Huckabee, Trump ile Netanyahu arasında çok iyi bir ilişki ve yüksek düzeyde bir güven olduğunu öne sürdü.

Huckabee, İsrail'de hükümeti kim kurarsa kursun Washington yönetiminin onunla çalışmaya hazır olduğunu belirterek, geçen haftalarda hem hükümet kurma görevini üstlenen muhalefet bloğunun lideri Gadi Eisenkot hem de mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü aktardı.

Büyükelçi Huckabee, Trump yönetiminin İsrail'de ulusal birlik hükümeti kurulmasına ilişkin aktif bir girişimde bulunduğuna ilişkin bir bilgisinin olmadığını kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği şiddet olaylarına da değinen Huckabee, "yerleşmci şiddeti" ifadesini kullanmamaya dikkat ettiğini, söz konusu şiddet eylemlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan tüm Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri temsil etmediğini ileri sürdü.

Son olarak Huckabee, "Problem çıkaran toplam kişi sayısının muhtemelen bir kaç yüz, belki en fazla 400-500 civarında olduğunu ve çoğunun orada bile yaşamadığını düşünüyorum." iddiasında bulundu.

Temsilciler Meclisindeki denge ocakta değişecek

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratlar şu ana kadar 255 sandalye kazanırken, Cumhuriyetçiler 167 sandalyede kaldı.

Temsilciler Meclisindeki 13 sandalyenin kazananı henüz belli olmasa da ocakta göreve gelecek yeni Temsilciler Meclisi düzeninde Demokratlar çoğunluğu elinde tutacak.