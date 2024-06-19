ABD'nin New Mexico eyaletinde orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edildi - Son Dakika
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ABD'nin New Mexico eyaletinde orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edildi

New Mexico'nun Ruidoso köyü çevresinde başlayan ve hızla yayılan orman yangınları nedeniyle bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. İki yangının birleşmesi sonucu 7 bin 800 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yangınlarda bir kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla yapı hasar gördü. Yangınlar sebebiyle bölgenin büyük bir bölümünün elektriği kesildi ve tahliye merkezleri kuruldu. Yangınların sebebi henüz netlik kazanmamış olsa da, insan kaynaklı olduğu şüpheleniliyor.

19.06.2024 11:43
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SANTA ABD'nin New Mexico eyaletinin Ruidoso köyü çevresinde dün başlayan ve hızla yayılan orman yangınları nedeniyle bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Ruidoso yakınlarında birleşen iki yangın, bölgede 7 bin 800 kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Ruidoso ve komşu yerleşim yerlerini kapsayan OHAL ilan ettiklerini ve bölgeye ilave Ulusal Muhafız birlikleri sevk ettiklerini duyurdu.

Grisham, 500'den fazla yapının hasar gördüğü yangınlarda bir kişinin ise hayatını kaydettiğini belirtti.

Ayrıca, Vali Grisham, iki yangının toplam 80 kilometrekareden fazla ormanlık alanı kül ettiğini ifade etti.

Yangınlar sebebiyle bölgenin büyük bir bölümünün elektriği güvenlik nedeniyle kesildi.

Bölgeye 121 kilometre uzaklıktaki Roswell şehrinde çok sayıda tahliye merkezi kuruldu.

Yangınların sebebi henüz netlik kazanmazken, insan kaynaklı olduğundan şüpheleniliyor.

Kaynak: AA

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