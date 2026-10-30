ABD'nin Oregon eyaletinde iki helikopter çarpıştı, 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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ABD'nin Oregon eyaletinde iki helikopter çarpıştı, 3 kişi yaşamını yitirdi

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ABD'nin Oregon eyaletinde iki helikopterin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Yamhill County Şerifliğine göre ekipler, McMinnville Havalimanı'nın doğusunda yerel saatle 14.15 civarında kazaya intikal etti; pilot, uçuş eğitmeni ve öğrenci pilot öldü.

ABD'nin Oregon eyaletinde iki helikopterin çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yamhill County Şerifliğinden dün yapılan açıklamaya göre, acil durum ekipleri, McMinnville Havalimanı'nın doğusunda kaza meydana geldiğine dair ihbarlar üzerine yerel saatle 14.15 civarında olay yerine intikal etti.

Havalimanı yakınında çarpışan iki helikopter bölgedeki bir araziye düşerken, kaza sonucu pilot, uçuş eğitmeni ve öğrenci pilot olmak üzere helikopterlerdeki 3 kişinin tamamı hayatını kaybetti.???????

Kaynak: AA
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