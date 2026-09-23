ABD'nin Polonya'da kuracağı kalıcı askeri üs 'Fort Trump' adını alacak - Son Dakika
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ABD'nin Polonya'da kuracağı kalıcı askeri üs 'Fort Trump' adını alacak

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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ABD'nin ülkede kurmayı planladığı kalıcı askeri üssün 'Fort Trump' adıyla anılacağını açıkladı. Nawrocki, altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirterek kesin takvim vermenin güç olduğunu ancak projenin hayata geçeceğine inandığını söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ABD'nin ülkesinde kurmayı planladığ kalıcı askeri üssün "Fort Trump" olarak adlandırılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Nawrocki, Bloomberg'e verdiği röportajda ABD'nin Polonya'da kalıcı bir askeri üs kurma planlarını sonuçlandırmasını umduğunu söyledi.

Eğer bu gerçekleşirse üssün "Fort Trump" olarak adlandırılacağını ifade eden Nawrocki, altyapı hazırlıklarının sürdüğünü, ABD'den danışmanların Polonya'yı ziyaret ettiğini aktardı.

Nawrocki, çalışmaların tamamlanmasının ardından Trump'ın "Fort Trump" olarak adlandırılacak üssün açılışına bizzat katılabileceğini dile getirdi.

Üssün kurulması için halen idari ve mali konuların çözülmesi gerektiğini kaydeden Nawrocki, kesin tarihler vermenin zor olduğunu ancak projenin gerçekleşeceğine inandığını söyledi.

Rusya ile NATO arasındaki gerilime de değinen Nawrocki, "Hibrit savaşın ortasındayız." ifadesini kullandı.

Nawrocki, Rusya'nın provokasyonlarının NATO'nun dayanıklılığını da test ettiğini belirterek, durumun ciddi olduğunu vurguladı.

Trump olmadan Rusya ile Ukrayna arasındaki meselenin çözülemeyeceğine dikkati çeken Nawrocki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yalnızca Trump'tan korktuğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, Polonya'da ABD üssü kurulması konusunda önemli bir mesafe katettiklerini ve yakında yeni üssün yerini açıklayacaklarını duyurmuştu.

Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Stanislaw Wziatek, açılması planlanan ABD üssünde 15 bine kadar ABD askerinin konuşlanmasının planlandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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