ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, vatandaşlarını İHA ve füze saldırılarına karşı uyardı

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Suudi Arabistan'a yönelik olası insansız hava aracı (İHA) veya füze saldırıları nedeniyle vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Suudi Arabistan'daki mevcut güvenlik durumu ve ülkeye yönelik İHA veya füze saldırıları ihtimali nedeniyle tüm ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya önemle çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlardan, Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün yayımladığı uyarılarda yer alan talimatlara uymaları istendi.

"Yemen Şafağı" operasyonu ve Arap Koalisyonunun hava desteği

Yemen'de hükümet güçleri, İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla "Fecr el-Yemen (Yemen Şafağı)" operasyonu başlatmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, operasyona 100 savaş uçağıyla destek verildiğini ve operasyonun başlamasından bu yana 324 yüksek değerli hedefin imha edildiğini açıklamıştı.

Koalisyon ayrıca Yemen silahlı kuvvetlerine karadaki faaliyetlerinde 24 saat hava desteği sağlandığını ve Babulmendeb Boğazı'na hava koruması verildiğini bildirmişti.

Yemen hükümeti yanlısı güçler de Babulmendeb çevresindeki Zubab ilçesi ile bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdiklerini açıklarken, Husiler hükümet güçlerinin bölgedeki kazanımlarını reddederek bölgedeki çatışmaların sürdüğünü savunuyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.