ABD'nin Sorumluluğuyla Gazze'de Okul Saldırısı: En Az 100 Ölü - Son Dakika
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ABD'nin Sorumluluğuyla Gazze'de Okul Saldırısı: En Az 100 Ölü

Filistin yönetimi, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıdan ABD'nin sorumlu olduğunu belirtti.

10.08.2024 13:15
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Filistin yönetimi, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıdan ABD'nin sorumlu olduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, okul saldırısının İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da her gün işlediği katliamların devamı olduğunu ifade etti.

Ebu Rudeyne, bu saldırının İsrail'in şüphe uyandıran uluslararası sessizlik karşısında, "kitlesel katliamlar ve her gün işlenen cinayetler politikası" yoluyla Filistin halkını yok etme çabalarını doğruladığını kaydetti.

ABD'nin silah ve askeri teçhizat satın alması için İsrail'e 3,5 milyar dolar vereceğini açıkladığı bir dönemde Gazze halkına karşı yeniden bir katliam işlendiğine dikkati çeken Ebu Rudeyne, "Bu katliamdan ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 10'uncu ayında da devam etmesinden doğrudan ABD yönetimi sorumludur." ifadelerini kullandı.

Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

"ABD yönetimi, işgalci devleti derhal savunmasız halkımıza yönelik saldırı ve katliamlarını durdurmaya zorlamalı, uluslararası kararlara saygı göstermeli ve binlerce çocuk, kadın ve savunmasız yaşlının katledilmesine neden olan bu körü körüne desteğini sona erdirmelidir."

İsrail ordusu, bu sabah Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangında yandığını kaydetmişti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Sorumluluğuyla Gazze'de Okul Saldırısı: En Az 100 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin Sorumluluğuyla Gazze'de Okul Saldırısı: En Az 100 Ölü - Son Dakika
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