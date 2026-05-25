ABD'nin Süper Güç Dönemi Sona Eriyor: Çin ve Rusya Yeni Düzeni Kuruyor

Küresel siyaset, ABD'nin 'süper güç' iddiasını geride bırakarak Pekin'in yükselişini ve iki kutuplu yeni dünya denklemini kabul ettiği kritik bir dönemece girerken Çin ve Rusya, Batı'nın Soğuk Savaş sonrası dayattığı çevreleme politikalarını kırarak çok kutuplu küresel düzenin ve yeni güvenlik mimarilerinin öncülüğünü üstleniyor.

Pekin yönetimi, Rusya ile olan ortaklığını yapısal bir ittifaka taşırken Orta Doğu'da ABD'yi dışarıda bırakacak yeni bir güvenlik kuşağı inşa etmek amacıyla İran ve Körfez ülkeleri arasında geniş kapsamlı bir normalleşme planını devreye sokuyor. Washington'ın Batı Yarımküre'deki kontrolü tahkim ettikten sonra Çin'i yeniden kuşatma stratejisine döneceği öngörüsü karşısında Pekin, teknolojik bağımsızlık ve iç pazar odaklı hazırlıklarını hızlandırarak nükleer müzakerelerde Rusya ile birlikte İran'a garantörlük sunmaya hazırlanıyor ve Tayvan gibi kırmızı çizgilerinde ABD ile herhangi bir pazarlığa yanaşmıyor.