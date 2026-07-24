ABD'nin Tarife Kararına Tepkiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin Tarife Kararına Tepkiler

24.07.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya ve Avustralya, ABD'nin zorla çalıştırma gerekçesiyle aldığı tarife kararına tepki gösterdi.

ABD'nin "zorla çalıştırılan iş gücü ile üretim" gerekçesiyle 60 ticaret ortağına yönelik aldığı tarife kararına Japonya ve Avustralya'dan tepki geldi.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, ABD'nin tarife kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu kararı "üzücü" olarak tanımlayan Kihara, Japonya'nın sanayi ve ticaret uygulamalarının "uluslararası kurallara uygun" olduğunu vurguladı.

Kihara, bu kapsamda Washington yönetimiyle iletişim halinde kalacaklarını belirtti.

ABC News'in haberine göre ise Avustralya Ticaret Bakanı Don Farrell da karara tepki göstererek, "Avustralya'ya uygulanan bu yüksek tarifeler haksızdır ve kaldırılması için lobi faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

ABD'den "zorla çalıştırılan iş gücü ile üretim" gerekçesiyle tarife

ABD yönetimi, mart ayında zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 60 ticaret ortağı hakkında 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlatmıştı.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), soruşturmalar sonucunda??????? 60 ticaret ortağına yüzde 10 veya yüzde 12,5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Söz konusu vergilerin 24 Temmuz itibarıyla ABD'ye giriş yapan veya depodan çekilen ürünler için geçerli olacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Avustralya, Japonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Tarife Kararına Tepkiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor
Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi
3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı 3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı
Kylian Mbappe’ye ahlaksız teklif Telefon edip otel odasına çağırdı Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı
Diyarbakır’da 685 kişi CHP’den istifa etti Diyarbakır'da 685 kişi CHP'den istifa etti
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar o anlar kamerada Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar; o anlar kamerada

11:18
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
11:12
CHP’de büyük çöküş Meclis’teki parti sıralaması değişti
CHP'de büyük çöküş! Meclis'teki parti sıralaması değişti
10:54
Özgür Özel CHP’den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
10:52
Özgür Özel’in ardından CHP’de deprem İşte istifa eden milletvekili sayısı
Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı
10:39
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış
10:31
Turizm sektöründe çalışanlara müjde Bakanlık her ay prim desteği verecek
Turizm sektöründe çalışanlara müjde! Bakanlık her ay prim desteği verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 11:40:00. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'nin Tarife Kararına Tepkiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.