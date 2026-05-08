ABD'nin Tayvan Savunma Kabiliyeti Zayıfladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin Tayvan Savunma Kabiliyeti Zayıfladı

08.05.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli analistler, İran savaşı nedeniyle ABD'nin Tayvan'ı savunma kabiliyetinin azaldığını belirtti.

NEW Çinli analistler, İran'la yaptığı savaş nedeniyle ABD'nin Tayvan konusunda Çin'i caydırma yeteneğinin zayıfladığını ve bunun da Pekin yönetimine Başkan Donald Trump ile yapılacak zirvede avantaj sağlayacağını ileri sürdü.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, İran'daki yıpratıcı savaş, ABD'nin silah gücünü ciddi şekilde tüketti ve Washington'ın Tayvan'ı savunma kabiliyeti "açıkça sorgulanır hale" geldi.

ABD Savunma Bakanlığının iç tahminlerine ve Kongre yetkililerine göre, İran ile savaşın başlamasından bu yana, ABD, uzun menzilli hayalet seyir füzelerinin yaklaşık yarısını tüketti ve her yıl satın aldığı Tomahawk seyir füzelerinin yaklaşık 10 katını ateşledi.

Bu durum, Başkan Trump'ın gelecek hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı kritik zirvede pazarlık gücünü zayıflatma riski oluşturdu.

Haberde değerlendirmelerine yer verilen bazı Çinli askeri ve jeopolitik analistler, İran'a yönelik saldırıların ABD'nin savaş stratejisindeki "büyük bir kusuru" ortaya çıkardığını savundu.

"Savaş (ABD/İsrail-İran savaşı) ABD'nin, sadece mühimmat stoklarını tüketmekle kalmadı, aynı zamanda egemenlik imajını da yerle bir etti." ifadesini kullanan analistler, ABD'nin bu durumunu "topallayan bir deveye" benzeten Çin kaynaklı bir makaleye atıfta bulundu.

Emekli Çin Halk Kurtuluş Ordusu albayı Yue Gang da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, uzun süreli ve yoğun bir çatışmada cephaneliğini hızla yenilemekte yetersiz kalan ABD ordusunun, "savaş gücünü yansıtma kabiliyetini önemli ölçüde azalttığını ve küresel askeri hegemonyasının eksikliklerini ortaya çıkardığını" belirtti.

Haberde, bu tür argümanların, Çin tarafından, Tayvan konusunda çıkacak bir savaşta ABD güçlerinin Ada'yı "artık etkili bir şekilde savunamayacağı" değerlendirmelerine yol açtığını vurgulanırken, "ABD'nin İran ile yaşadığı çıkmazın", Trump'ın gelecek hafta Şi ile yapacağı görüşmeler öncesinde "konumunu zayıflattığı" kaydedildi.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Tayvan Savunma Kabiliyeti Zayıfladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Bodrum FK’den Süper Lig yolunda kritik bir zafer Bodrum FK'den Süper Lig yolunda kritik bir zafer
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi Süper Lig’e son 2 maç Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi! Süper Lig'e son 2 maç
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması

18:38
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:33
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 19:19:51. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'nin Tayvan Savunma Kabiliyeti Zayıfladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.