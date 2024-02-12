ABD'nin Texas Eyaletinde Kiliseye Silahlı Saldırı - Son Dakika
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ABD'nin Texas Eyaletinde Kiliseye Silahlı Saldırı

ABD\'nin Texas Eyaletinde Kiliseye Silahlı Saldırı

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Lakewood Kilisesi'nde, Papaz Joel Osteen tarafından düzenlenecek pazar ayini öncesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan polislerce vuruldu ve kilise aranıyor. Ülkenin 3. büyük kilisesi olan Lakewood Kilisesi'ndeki pazar ayinlerine her hafta yaklaşık 45 bin kişi katılıyor.

12.02.2024 01:41
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ABD'nin Texas eyaletinde büyük bir kilisede çok sayıda kişinin hazır bulunduğu pazar ayini öncesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Houston kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Lakewood Kilisesi'nde, Papaz Joel Osteen tarafından düzenlenecek ayinin hemen öncesinde silahlı saldırı düzenlendi.

Houston Polis Departmanı'nın X hesabından yapılan açıklamada, olayın sürdüğü belirtilerek, bölgeden uzak durulması istendi.

Lakewood Kilisesi'nin X hesabından paylaşılan mesajda ise silah sesleri doğrulanarak, emniyet birimlerinin olay yerinde olduğu kaydedildi.

Saldırgan vuruldu

Harris İlçesi Şerifi Ed Gonzalez de muhtemel saldırganın polislerce vurulduğunu, kilisenin arandığını aktardı.

Bir görgü tanığı, silah seslerini duyduğunda ayinin başlamasını beklediğini ifade etti.

Hartford Dini Araştırmalar Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkenin 3. büyük kilisesi olan Lakewood Kilisesi'ndeki pazar ayinlerine her hafta yaklaşık 45 bin kişi katılıyor.

Kaynak: AA

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