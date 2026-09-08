ABD'nin Yemen Büyükelçiliği: Husiler saldırganlıklarının sonuçlarına katlanmalı

ABD'nin Yemen Büyükelçiliği, çatışmayı Husilerin başlattığını belirterek, Yemen hükümeti ile Suudi Arabistan'ın kendilerini savunma ve "Husi terörünü" sona erdirme hakkına sahip olduğunu bildirdi.

Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki 4 kente düzenlediği saldırıların ardından ABD'nin Yemen Büyükelçiliği'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Husilerin çatışmayı başlattığı ve saldırganlıklarının sonuçlarına katlanmaları gerektiği belirtilen açıklamada, Yemen hükümetinin ülkedeki tek meşru hükümet olduğu kaydedilerek, Yemen hükümetinin halkını savunma ve Husilerin kapasitesine son verme konusunda tam hakka sahip olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın da topraklarını ve vatandaşlarını savunma, ayrıca meşru Yemen hükümetinin "Husi terörünü" sona erdirmeyi amaçlayan çabalarını destekleme hakkına sahip olduğu bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Ebha, Hamis Muşayt, Cazan ve Necran kentlerindeki sivil ve ticari tesislere düzenlediği saldırıda 73 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.