ABD'nin Yemen'e Hava Saldırısı: 2 Yaralı

SANA, 25 Mart (Xinhua) -- ABD'nin pazartesi gecesi Yemen'in kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği 9 hava saldırısında en az 2 kişi yaralandı.

Husilere ait El-Mesira televizyonu, hava saldırılarından sekizinin Sada kenti çevresindeki bölgeleri, dokuzuncusunun ise Kitaf bölgesini hedef aldığını bildirdi.

İsrail medyasına göre hava saldırıları, Yemen'den fırlatılan bir füzenin İsrail'in orta kesiminde sirenlerin çalmasına yol açması ve füzenin etkisiz hale getirilmesinden saatler sonra düzenlendi. Husi grubu, saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

ABD'nin pazar günü düzenlediği bir diğer hava saldırısında ise başkent Sana'da bir bina hedef alındı. Yerel sağlık yetkililerine göre bu saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında 3 çocuk ve 2 kadının bulunduğu 15 kişi yaralandı. Saldırı, Husi grubunun İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı sorumluluğunu üstlenmesinden saatler sonra gerçekleşti ve füzenin İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.

Pazartesi günkü saldırı, Washington'un bu ay başında Husilerin Kızıldeniz'deki gemi saldırılarını yeniden başlatma planlarına karşı düzenlediği askeri harekatın son operasyonu oldu. Husiler, bu saldırıları İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukaya tepki olarak gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.