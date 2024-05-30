ABD'nin yüzer iskelesi Gazze'ye yardım ulaştıramadı - Son Dakika
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ABD'nin yüzer iskelesi Gazze'ye yardım ulaştıramadı

ABD\'nin yüzer iskelesi Gazze\'ye yardım ulaştıramadı

ABD'nin Gazze'ye insani yardımların daha hızlı ulaşabilmesi için kurduğu yüzer iskele, sadece 11 gün faaliyette kalabildi. İskele, olumsuz hava koşulları ve yükselen deniz seviyesi nedeniyle hasar gördü ve tamir süreci uzun süreceği için askıya alındı. İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaşmasını istemediği ve ABD'nin yüzer iskele inşa etmesinin sembolik olduğu belirtildi. Gazze'nin ise insani yardıma daha fazla ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

30.05.2024 09:41
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ABD'nin, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye insani yardımların daha hızlı ulaşabilmesi için kurduğu yüzer iskele, 23 günlük ömründe sadece 11 gün faaliyette kalabildi.

ABD'nin yaklaşık 320 milyon dolara yaptırdığı ve 17 Mayıs'ta faaliyete giren geçici iskele 3 haftalık ömründe bir dizi "fiyasko" yaşarken, Gazze'nin acil ihtiyacı olan insani yardımlar son yaşananların ardından askıya alındı.

Gazze'de ABD'nin yüzer iskelesine destek veren 4 geminin 25 Mayıs'ta akıntıya kapıldığı bilgisi paylaşıldı. Geçici iskelenin yapısını dengelemesi gereken bu gemilerden sadece birinin kurtarılabildiği belirtildi. Geriye kalan üç geminin ise İsrail'de kıyıya vurduğu aktarıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu gelişmeler üzerine geçici iskelenin işlevselliğini koruduğunu açıklasa da sosyal medyada yüzer iskelenin "gerçekten yüzdüğünü" ortaya koyan görseller işin iç yüzünün hiç de öyle olmadığını gösterdi.

Pentagon, daha sonra, geçici iskelenin olumsuz hava koşulları ve yükselen deniz seviyesi nedeniyle hasar gördüğünü, iskelenin "sökülerek" götürüleceğini ve tamirinin 1 haftadan uzun süreceğini açıkladı.

İsrail'in Aşdod kentindeki limana götürülmek üzere çekilme faaliyetlerine başlanan iskelenin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından "rehabilite" edileceği bilgisi paylaşıldı.

Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, 28 Mayıs'taki açıklamasında, "İskele, Gazze halkına yardım ulaştırılmasında değerli olduğunu kanıtladı. İskele onarımı tamamlandıktan sonra amacımız yapının yeniden Gazze kıyısına getirilmesi. Böylece en çok ihtiyaç duyulan insani yardımlar yeniden iskeleden yapılabilecek." dedi.

Pentagon verilerine göre, iskelenin faaliyete başladığı 17 Mayıs'tan bu yana 1000 tondan fazla insani yardım Gazze'ye ulaştı.

Geçici iskele 23 günlük ömründe toplam 11 gün faaliyette kaldı.

İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaşmasını istemiyor

Uzmanlara göre, daha önce hava yoluyla Gazze'ye insani yardım ulaştıran ABD, yüksek maliyet nedeniyle bundan vazgeçti ve yardımların daha az maliyetli deniz yoluyla taşınmasını istedi.

Merkezi Washington'da bulunan Orta Doğu Enstitüsü düşünce kuruluşunda yerleşik olmayan akademisyen olarak görev yapan Geoffrey Aronson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye ulaşan insani yardımı ihtiyaç duyulan seviyelere çıkarmak istemediğine işaret etti.

Aronson, ABD'nin yüzer iskeleyi inşa amacı hakkında, "ABD hükümeti, bugüne kadar başaramadığı gerçek sorunlara odaklanmak yerine ABD çıkar ve bağlılığını gösteren ve yüksek miktarlarda paraya mal olan bir sembol oluşturmaya çalıştı." dedi.

Aronson, ABD halkının da İsrail'in Gazze'deki insanları kıtlıkta tutmak için tasarladığı politikasına doğrudan veya bilmeyerek dahil olmaktan rahatsız olduğunu ve bunun artık bir sorun haline geldiğini söyledi.

Bu arada, savaşın yakın zamanda bitmeyeceği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, Refah'ın hedef haline geldiği şu günlerde Gazze'nin hiç olmadığı kadar insani yardıma ihtiyaç duyduğunun aşikar olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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