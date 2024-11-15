ABD Nükleer Gücünü Genişletmeyi Planlıyor

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ABD'nin üst düzey yetkilileri, ülkelerinin Çin, Rusya ve Kuzey Kore'den "artan tehditleri caydırmak" amacıyla nükleer gücünü genişletmeye hazır olması gerektiğini bildirdi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinden üst düzey yetkililer, ABD'nin "nükleer gücünün genişletmeye hazır olması gerektiğini bu konudaki kararın ise ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'a bırakılacağını belirtti.

Söz konusu mesajın nedeni olarak Çin, Rusya ve Kuzey Kore gibi ülkelerden gelen "artan tehditleri caydırmak" gösterildi.

Yetkililer, mevcut eğilimlerin Rusya'nın nükleer silah kontrolüne hayır demesi, Çin ve Kuzey Kore'nin güçlenmesi gibi ABD açısından "olumsuz" durumun Washington'un konuşlandırdığı nükleer silah sayısını artırmaya ihtiyaç duyabileceğine değindi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat 2023'te, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya aldıklarını söylemişti.