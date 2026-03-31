ABD Ordu'su Apache Helikopteri İncelemede - Son Dakika
ABD Ordu'su Apache Helikopteri İncelemede

31.03.2026 00:40
ABD ordusu, Kid Rock'ın evinin üzerinde uçan Apache helikopteri için inceleme başlattı.

NEW ABD ordusunun, eğitim uçuşu yapan Apache saldırı helikopterinin, müzisyen Kid Rock'ın Tennessee'deki evinin dışında ve diğerinin de eyaletteki "Krallara hayır" mitingi sırasında protestocuların üzerinde uçmasıyla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

Ordu sözcüsü Binbaşı Montrell Russell, ABD medyasına yaptığı açıklamada, söz konusu helikopterlerin hava sahası düzenlemelerine uyumu konusunda idari inceleme başlatıldığını bildirdi.

Russell, "Ordu havacıları katı güvenlik standartlarına, profesyonelliğe ve belirlenmiş uçuş düzenlemelerine uymak zorundadır. Herhangi bir ihlal tespit edilirse uygun işlem yapılacaktır." ifadelerini paylaştı.

Ordu yetkilileri ayrıca, 28 Mart'ta ülke çapında düzenlenen "Krallara Hayır" protestoları sırasında başka bir Apache helikopterin Tennessee eyaleti Clarksville'deki McGregor Park'ta toplanan göstericiler üzerinden iki saat içinde altı kez uçmasının da araştırıldığını kaydetti.

Söz konusu helikopter mürettebatına gösterileri izleme veya başka şekilde engelleme görevi verilmediğine dikkati çekilerek, ancak bu uçuşların bir tesadüf olabileceğine de işaret edildi.

Sahne adı Kid Rock olan Robert Ritchie, 28 Mart'ta, Nashville'deki malikanesinin havuz kenarında havada asılı duran askeri AH-64 Apache helikopterine selam verip alkışladığı videoları sosyal medya platformundaki hesabından yayınlamıştı.

Videoda, iki mürettebat üyesinin selamı iade eder gibi görünen el hareketleriyle karşılık verdikten sonra helikopterin malikaneden uzaklaştığı görülmüştü.

Ritchie, Başkan Donald Trump'ın coşkulu bir destekçisi olarak biliniyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, İnceleme, Olaylar, Ünlüler, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Ordu'su Apache Helikopteri İncelemede - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD Ordu'su Apache Helikopteri İncelemede - Son Dakika
