ABD ordusu Doğu Pasifik'te bir tekneyi batırdı, tahliye edilenler Ekvador'a teslim edilecek - Son Dakika
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ABD ordusu Doğu Pasifik'te bir tekneyi batırdı, tahliye edilenler Ekvador'a teslim edilecek

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ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği öne sürülen bir tekneye müdahale ederek batırdı. Tekneden tahliye edilenlerin Ekvador'a teslim edileceği, istihbaratın teknenin Los Choneros çetesini desteklediğini gösterdiği iddia edildi.

ABD ordusunun, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiğini" öne sürdüğü tekneye müdahale ettiği ve batırdığı bildirildi.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle bir tekneye müdahale edildiği belirtildi.

Tekneden tahliye edilenlerin Ekvador'a teslim edileceği aktarılan açıklamada, daha sonra teknenin batırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, istihbarat bulgularının teknenin Ekvador'un en yaygın suç örgütlerinden Los Choneros çetesini "desteklediğini" gösterdiği iddiasına yer verildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ordusu Doğu Pasifik'te bir tekneyi batırdı, tahliye edilenler Ekvador'a teslim edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD ordusu Doğu Pasifik'te bir tekneyi batırdı, tahliye edilenler Ekvador'a teslim edilecek - Son Dakika
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