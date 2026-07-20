ABD ordusu, gece boyunca İran'ın Tebriz, Urmiye ve Buşehr kentlerine saldırılar düzenledi.
Doğu Azerbaycan Eyaleti Valiliği, ABD'nin yerel saatle 02.35'te Tebriz'in doğusunu hedef aldığını, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Batı Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetim Merkezi ise ABD'nin gece saatlerinde Urmiye'ye füze saldırısı düzenlediğini, saldırıda yaralananlar bulunduğunu bildirdi.
Öte yandan ülkenin güneyindeki Buşehr kenti de saldırıların hedefi oldu.
Buşehr Eyaleti Valiliği, ABD'nin gece saatlerinde Buşehr kentine füze saldırısı düzenlediğini ve hedef alınan noktalarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Son Dakika › Güncel › ABD Ordusu'ndan İran'a Saldırı! - Son Dakika
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