ABD Ordusu'ndan Uyuşturucu Teknesine Saldırı - Son Dakika
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ABD Ordusu'ndan Uyuşturucu Teknesine Saldırı

17.06.2026 08:57
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ABD ordusu, Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenledi.

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneye saldırı düzenlendiğini ve bir kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Doğu Pasifik'teki operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

16 Haziran'da "terörist örgütler tarafından işletildiği" iddia edilen tekneye saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, istihbarat bulgularının, geminin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunuldu.

Açıklamada, saldırıda bir kişinin öldürüldüğü ve ABD askerlerinden zarar gören olmadığı kaydedildi.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

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