ABD Ordusunda İntihar, Düşman Ateşinden Önde Geliyor - Son Dakika
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ABD Ordusunda İntihar, Düşman Ateşinden Önde Geliyor

ABD Ordusunda İntihar, Düşman Ateşinden Önde Geliyor

USA Today gazetesi, ABD ordusunda görev yapan askerlerin ölüm nedenleri arasında intiharın, düşman ateşinden daha fazla olduğunu belirtti. Savunma Sağlık Ajansı'nın araştırmasına göre, 2014-2019 yılları arasında ABD ordusunda 883 kişi intihar sonucu hayatını kaybederken, aynı dönemde düşman ateşiyle ölenlerin sayısı 96 olarak kaydedildi. Araştırmada, intiharların ardından kazaların ikinci sırada geldiği ve intihar oranlarında artış olduğu vurgulandı. Pentagon, intiharları önlemek için askerlerin akıl sağlığı hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi ve ateşli silahların güvenli şekilde saklanmasına yönelik teşvikleri değerlendirmeye aldı.

12.06.2024 00:31
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NEW ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden USA Today, orduda görev yapan askerlerin ölüm nedenleri arasında intiharın, "düşman ateşin"den önde geldiğini yazdı.

USA Today, Savunma Sağlık Ajansı'nın 2014-2019 yıllarını kapsayan "ABD ordusundaki ölümler" ile ilgili araştırmasını ele geçirdi.

Habere göre araştırmada, söz konusu sürede ABD ordusunda 883 kişinin intihar sonucu hayatını kaybettiği, aynı dönemde "düşman ateşi" ile ölenlerin sayısının ise 96 olduğu belirtildi.

ABD askerlerinin Afganistan ve Orta Doğu'dan çekilmesiyle savaş alanındaki ölüm sayısının düştüğüne dikkat çekilen çalışmada, intiharlardan sonra ikinci sırada, 814 ölüm vakası ile kazaların geldiği kaydedildi.

İntihar oranlarında 2019'dan beri artış gözlendiği ve buna alkol kullanımı gibi zararlı davranışların katkı sağladığına işaret edilen çalışmada, 2024'te 55 askerin intihar ederek hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Askeri yetkililer, ordu içindeki intiharları önlemek için çözüm ararken, Eylül 2023'te, intiharları araştıran bağımsız bir komisyonun tavsiyeleri üzerine Pentagon'un, askerlerin akıl sağlığı hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesini ve intihar ölümlerinin yüzde 70'ini oluşturan ateşli silahların, güvenli şekilde saklanmasına yönelik teşvikleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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