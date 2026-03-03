ABD, Orta Doğu'dan Personelini Çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Orta Doğu'dan Personelini Çekiyor

03.03.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki personel ve ailelerini güvenlik nedeniyle geri çağırdı.

ABD'nin, Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'te acil işlerde görevli olmayan personel ve ailelerine, bulundukları ülkelerden ayrılma talimatı verdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, güvenlik durumu nedeniyle Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'te alınan önlemlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamalarda, bölgesel gerilimlerin hızla tırmanmasıyla birlikte, acil durum dışındaki devlet personelinin ve aile üyelerinin Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'ten ayrılması talimatı verildi.

Bu ülkelere seyahat edilmeme uyarısının yinelendiği açıklamada, söz konusu ülkelerden ayrılmayanların durumun kötüleşmesi halinde alternatif plan hazırlamaları gerektiği belirtildi.

ABD'nin Doha Büyükelçiliğinin tedbir amaçlı rutin konsolosluk hizmetlerini askıya aldığı kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Bahreyn, Güncel, Kuveyt, Ürdün, Katar, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Orta Doğu'dan Personelini Çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai’de mahsur kaldı Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı
Fenerbahçe’de 10 günlük kabus Fenerbahçe'de 10 günlük kabus
Galatasaray maçı öncesi Liverpool’da deprem Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:28
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
10:40
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
10:29
İsrail, Lübnan’a kara saldırısı başlattı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 11:47:29. #7.12#
SON DAKİKA: ABD, Orta Doğu'dan Personelini Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.