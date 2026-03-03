ABD, Orta Doğu'dan Personelini Çekiyor

ABD'nin, Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'te acil işlerde görevli olmayan personel ve ailelerine, bulundukları ülkelerden ayrılma talimatı verdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, güvenlik durumu nedeniyle Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'te alınan önlemlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamalarda, bölgesel gerilimlerin hızla tırmanmasıyla birlikte, acil durum dışındaki devlet personelinin ve aile üyelerinin Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'ten ayrılması talimatı verildi.

Bu ülkelere seyahat edilmeme uyarısının yinelendiği açıklamada, söz konusu ülkelerden ayrılmayanların durumun kötüleşmesi halinde alternatif plan hazırlamaları gerektiği belirtildi.

ABD'nin Doha Büyükelçiliğinin tedbir amaçlı rutin konsolosluk hizmetlerini askıya aldığı kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.