ABD-Rusya Görüşmeleri Riyad'da Sona Erdi

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(ANKARA) - ABD ve Rusya arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan Ukrayna savaşına ilişkin görüşmeler sona erdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olan herkesin bu çatışmayı sona erdirecek çözümü kabul etmesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) de bir noktada sürece dahil olması gerektiğini" belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da "ABD ve Rusya'nın karşılıklı olarak mümkün olan en hızlı şekilde büyükelçiler görevlendirilmeli" dedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "Ukrayna savaşı" gündemiyle gerçekleştirilen ABD-Rusya arasındaki görüşmeler sona erdi. Görüşmelerden sonra açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olan herkesin bu çatışmayı sona erdirecek çözümü kabul etmesi gerektiğini" vurguladı. Rubio, "Riyad'da Rus yetkililerle yapılan toplantının, Ukrayna'daki savaşa adil ve kalıcı bir son vermek amacıyla uzun ve zorlu bir yolculuğun ilk adımı olduğunu" söyledi. Rubio ayrıca, AB'nin de bir noktada sürece dahil olması ve kimsenin bir kenara itilmemesi gerektiğini kaydetti.

Waltz: "Avrupa'da bitmeyen bir savaşın Trump için kabul edilemez"

Riyad'daki görüşmelerde yer alan ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Riyad'da Rus yetkililerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın Ukrayna'da olası bir barış anlaşmasına ilişkin görüşmelerde çok hızlı hareket etmeye kararlı olduğunu ve toprak ve güvenlik garantileri konusunda görüşmeler yapılacağını söyledi.

Waltz, "Avrupa'da bitmeyen bir savaşın Trump için kabul edilemez olduğunu" da sözlerine ekledi. Ukrayna konusunda ABD'nin müttefiklerine danışıldığını ve kimsenin bir kenara itilmediğini söyleyen Waltz, "Avrupa'nın Ukrayna'nın güvenliğine daha güçlü bir şekilde katkıda bulunmaktan bahsetmesinden memnuniyet duyduğunu" da belirtti.

Lavrov: "Görüşmeler, 'çok faydalı' oldu"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Riyad görüşmelerinden sonra yaptığı açıklamada, ABD-Rusya görüşmelerini övdü. Görüşmelerin "çok faydalı" olduğunu, tarafların "sadece birbirlerini dinlemekle kalmayıp birbirlerini duyduklarını" söyleyen Lavrov, "Amerikan tarafının bizim pozisyonumuzu anladığına inanmak için her türlü nedene sahibim" dedi.

Lavrov, hem ABD hem de Rusya karşılıklı olarak "mümkün olan en hızlı şekilde büyükelçilerin görevlendirilmesi" gerektiğini belirterek, "uzun yıllar boyunca ve özellikle de son dört yıldaki Biden yönetimi tarafından diplomatik misyonların arasına dikilen engellerin kaldırılmasını sağlama konusunda anlaştıklarını" bildirdi.