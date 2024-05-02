ABD, Rusya'ya askeri destek sağlayan 31 Çinli şirketi yaptırım listesine ekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, Rusya'ya askeri destek sağlayan 31 Çinli şirketi yaptırım listesine ekledi

ABD, Rusya\'ya askeri destek sağlayan 31 Çinli şirketi yaptırım listesine ekledi

ABD'nin, Rusya'ya Ukrayna Savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamına 31 Çinli şirketi daha dahil ettiği bildirildi. ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicolas Burns, sosyal medya platformu X'teki hesabında yaptığı paylaşımda, Çin merkezli 31 şirketin yaptırımlara dahil edildiğini belirtti. Bu şirketlere 'Rusya'ya, savunma sanayisinin temelini oluşturan kritik teknolojileri sağladıkları' gerekçesiyle yaptırım uygulandığını vurgulayan Burns, 'Bu satışların durdurulmaması halinde tedbir alacağımız konusunda Çin'i uyarmıştık.' ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptırımlara ilişkin açıklamasında, listeye alınan Çinli şirketlerin havacılık, uzay ve imalat donanımlarında askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin geliştirilmesi ve Rusya'ya tedarikinde rolü olduğunu ileri sürdü.

02.05.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin, Rusya'ya Ukrayna Savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamına 31 Çinli şirketi daha dahil ettiği bildirildi.

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicolas Burns, sosyal medya platformu X'teki hesabında yaptığı paylaşımda, Çin merkezli 31 şirketin yaptırımlara dahil edildiğini belirtti.

Bu şirketlere "Rusya'ya, savunma sanayisinin temelini oluşturan kritik teknolojileri sağladıkları" gerekçesiyle yaptırım uygulandığını vurgulayan Burns, "Bu satışların durdurulmaması halinde tedbir alacağımız konusunda Çin'i uyarmıştık." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptırımlara ilişkin açıklamasında, listeye alınan Çinli şirketlerin havacılık, uzay ve imalat donanımlarında askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin geliştirilmesi ve Rusya'ya tedarikinde rolü olduğunu ileri sürdü.

Sensör üreticisinden gemicilik şirketine kadar çok sayıda şirket listede

ABD Hazine Bakanlığı, Çin ana karasında kayıtlı Wuhan Global Sensor Technology ve Wuhan Tongsheng Technology şirketlerini, Rusya'ya kızıl ötesi dedektörler gibi askeri amaçlı optik ürünleri ve sensörler sağladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kayıtlı Tulun International Holding, Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri vurduğu insansız hava araçlarında kullanılan Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemlerini (GNSS) sattığı gerekçesiyle listeye dahil edildi.

Çin ana karasında kayıtlı Şıncın merkezli Juhang Aviation şirketi, dronlarda kullanılan pervane, sinyal bozucu, sensor ve motor gibi donanımları transfer ettiği iddiasıyla listeye girdi.

Hong Kong'da kayıtlı gemicilik şirketi CFU Shipping Company, Rusya'nın Arctic LNG 2 Terminali geliştirmesi için sevkiyatlar yaptığı gerekçesiyle yaptırım kapsamına alındı.

ABD, daha önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ikinci yılı öncesinde 23 Şubat'ta, Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda askeri destek sağlayabilecek ürünlerin ticaretini yaptıkları gerekçesiyle 9 Çinli şirketi yaptırım listesine almış, 8 Çinli şirkete ise ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sosyal Medya, Ukrayna, Pekin, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Rusya'ya askeri destek sağlayan 31 Çinli şirketi yaptırım listesine ekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
13:18 Kılıçdaroğlu’na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi Kılıçdaroğlu'na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:06:43. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, Rusya'ya askeri destek sağlayan 31 Çinli şirketi yaptırım listesine ekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement