ABD Savunma Bakanı Austin: Filistinli sivilleri korumak ahlaki bir gereklilik - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Austin: Filistinli sivilleri korumak ahlaki bir gereklilik

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile görüşmesinden önce Gazze'de sivil kayıpların sayısının çok fazla olduğunu belirterek, 'Filistinli sivilleri korumak hem ahlaki bir gereklilik hem de stratejik bir zorunluluktur.' dedi. Austin, İsrail Savunma Bakanı Gallant ve beraberindeki heyet ile Savunma Bakanlığı binasında bir araya geldi.

26.03.2024 21:07  Güncelleme: 21:09
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile görüşmesinden önce Gazze'de sivil kayıpların sayısının çok fazla olduğunu belirterek, "Filistinli sivilleri korumak hem ahlaki bir gereklilik hem de stratejik bir zorunluluktur." dedi.

Austin, İsrail Savunma Bakanı Gallant ve beraberindeki heyet ile Savunma Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Austin, kapalı toplantıya geçilmeden önce yaptığı konuşmada, amaçlarının İsrail'i ve bölgeyi daha emniyetli kılmak olduğunu savunarak, "Sürekli olarak söylediğim gibi Filistinli sivilleri korumak hem ahlaki bir gereklilik hem de stratejik bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.

"Gazze bir insani felaket yaşıyor"

Gazze'de sivil kayıpların çok fazla, insani yardımın çok az olduğunu belirten Austin, "Gazze bir insanı felaket yaşıyor ve durum daha da kötüleşiyor. Açlığın önlenmesi için yardımların acilen artırılmasına ihtiyacımız var ve deniz yoluyla geçici bir insani koridor açma çalışmalarımız buna yardımcı olacak. Ancak asıl önemli olan hala kara yoluyla yapılan yardım dağıtımını genişletmektir." dedi.

Toplantıda, İsrailli mevkidaşı ile Gazze'deki insanı krizin acil bir şekilde nasıl hafifletebileceği konusunu tartışacaklarını belirten Austin, Refah'taki 1,5 milyon Filistinli sivilin güvenliğinin de ABD için en önemli önceliklerden biri olduğunu öne sürdü.

Austin, İsrail ile Hamas'ın yenilgiye uğratılması hedeflerini paylaşmaya devam ettiklerini de kaydederek, bu nedenle Hamas unsurlarını hedef almak için toplantıda alternatif yaklaşımları da ele alacaklarını dile getirdi.

Çatışma sona erdikten sonra İsrail'in güvenliği için plan yapılmasının önemine işaret eden Austin, Gazze'nin istikrara kavuşturulması için bölgesel ortaklar ve Filistin yönetimi ile yenilenmiş işbirliği çalışmaları da dahil olmak üzere iki devletli çözüm yolunda ilerlemek gerektiğini kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Gallant da ABD tarafı ile Gazze'de Hamas'ın yok edilmesi ve İsrailli rehinelerin kurtarılmasını tartışacaklarını belirterek, "Rehineler meselesi ve Hamas'ın pozisyonları konusundaki müzakereler, askeri ve diplomatik çabalarımızda el ele vermemizi ve Hamas üzerindeki baskıyı artırmamızı gerektiriyor." diye konuştu.

Gallant, konuşmasında İsrail'in kuzey sınırında artan tehditlere de değinerek, toplantıda ayrıca İsrail'in askeri üstünlüğünü ve yeteneklerini güvence altına alacak stratejik konuları ve önemli işbirliğini de ele alacaklarını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı Austin: Filistinli sivilleri korumak ahlaki bir gereklilik - Son Dakika

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