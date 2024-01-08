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ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılmasının ardından, Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'in durumdan haberdar olmadığı ortaya çıktı. Austin'in 22 Aralık'ta geçirdiği operasyonun ardından hastaneye yatırıldığı ve daha sonra yoğun bakım ünitesinde tutulduğu belirtildi. Savunma Bakan Yardımcısı Hicks, Austin'in durumundan haberdar olmadan bakanlık görevini geçici olarak devraldı.

ABD Savunma Bakanı Austin\'in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
08.01.2024 - 09:55,
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılmasının ardından, 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devralan Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'in de durumdan haberdar olmadığı ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, CNN'e yaptığı açıklamada, Bakan Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılması ve bu durumdan uzun süre Başkan Joe Biden dahil üst düzey yetkililerin haberdar edilmemesi konusunda yeni detaylar paylaştı.

Bakan Austin'in 22 Aralık'ta geçirdiği operasyonun ardından hastaneye yatırıldığını ve ertesi gün eve döndüğünü belirten Ryder ancak ağrılarının çoğalması sonucu 1 Ocak'ta ambulansla başkent Washington yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığını anlattı.

Gizlilik için yoğun bakım ünitesinde tutulmuş

Ryder, "Acil bir duruma karşı önlem amaçlı Austin'i yoğun bakım ünitesine kaldırdılar ancak daha sonra gizlilik nedeniyle yoğun bakımda kalmaya devam etti." ifadesini kullandı.

Savunma Bakan Yardımcısı Hicks'in 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devraldığını belirten Ryder, bu sırada Porto Riko'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve Austin'in durumundan haberdar olmadığını kaydetti.

ABD'li yetkililerin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını geç öğrendikleri öne sürülmüştü

ABD Savunma Bakanlığından 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA
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