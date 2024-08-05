ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'e destek verdi

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya güçlü destek verdiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre Austin, Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Austin, "tehditlere karşı İsrail'in güvenliği ve meşru müdafaa hakkına yönelik ABD'nin desteğini" yineledi.

İkili, ABD kuvvetlerinin korunmasını güçlendirmek, İsrail'in savunmasını desteklemek ve bölgedeki daha geniş çaplı gerilimleri caydırmak ve azaltmak için Pentagon'un attığı adımları ele aldı.

Austin, Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya güçlü destek verdiğini vurguladı.