ABD Savunma Bakanı Gazze\'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini belirtti

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile görüşmesinde, Gazze'deki son durumu ele aldı ve Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin ile Gallant, dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Austin, Gallant ile Gazze'deki son durumu ve bölgede çatışmaların sona ermesinden sonraki durumun ne olabileceğini değerlendirdi.

Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesi gerektiğini kaydeden Austin, İsrail'in Gazze'deki "operasyonlarında" sivil kaybını önleme konusunda daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

İki isim, İran destekli milis grupların bölgedeki saldırılarını ve bu saldırılara ABD'nin verdiği karşılığı da ele aldı.