ABD Savunma Bakanı Hegseth, general terfilerine yapay zeka destekli test getirdi - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı Hegseth, general terfilerine yapay zeka destekli test getirdi

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ABD Savunma Bakanlığı, general rütbesine terfi edecek subaylar için “Ortak Muharip Değerlendirmesi” uygulamasını başlattı. Bakan Hegseth, adayların “savaşma, uyum ve kazanma” becerileriyle sınanacağını, sistemin yapay zeka destekli testler ve savaş oyunu içerdiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), üst düzey kademelerde subay terfileri için yeni "Ortak Muharip Değerlendirmesi" uygulamasını başlattı.

The Hill gazetesinin haberine göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaptığı açıklamada, saha koşullarını yansıtan yeni bir testi uygulamaya aldıklarını belirtti.

Hegseth, Pentagon'un üst düzey kademelerde "bürokrasiyi azaltmak ve gerçek liyakati esas almak" amacıyla generalliğe giden terfi sürecini değiştirdikleri bilgisini paylaştı.

Saha koşullarını yansıtan yeni sistemin, terfi bekleyen aday subayları "savaşma, uyum ve kazanma" becerileri üzerinden sınayacağını kaydeden Hegseth, şunları söyledi:

"ABD'nin, kaotik bir savaş ortamına hakim olabilecek savaşçılara ihtiyacı var. Bu değerlendirme, objektif bir denge unsuru niteliğinde. Ordumuzun belkemiğini astsubaylar ve deniz astsubayları oluştursa da zafer onlara liderlik eden komutanlara bağlı. Senaryo yalnızca baskı altındaki harekat kararlarını esas alıyor."

Yeni uygulama "Ortak Muharip Değerlendirmesi", yapay zeka destekli bir platform sayesinde çevrim içi analiz testleri, interaktif simülasyon uygulamaları, yazılı değerlendirmeler ve savaş oyununu kapsayacak.

Kaynak: AA
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