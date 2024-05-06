ABD Savunma Bakanı, İsrail Savunma Bakanı ile esir takası görüşmelerini ele aldı - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı, İsrail Savunma Bakanı ile esir takası görüşmelerini ele aldı

ABD Savunma Bakanı, İsrail Savunma Bakanı ile esir takası görüşmelerini ele aldı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas-İsrail arasındaki esir takası görüşmelerini ele aldı. Austin, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması için kararlılığını teyit ederek, İsrail'in Refah'a yönelik olası kara saldırısının Filistinli sivillerin bölgeden çıkarılması, insani yardım akışının sürdürülmesine dair güvenilir bir plan içermesi gerektiğini vurguladı.

06.05.2024 11:24
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas-İsrail arasındaki esir takası görüşmelerini ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefon görüşmesi yaptı.

İki bakan, İsrail-Hamas arasındaki esir takası görüşmelerini, insani yardım çalışmalarını ve Refah'ı ele aldı.

Bakan Austin, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması için kararlılığını teyit ederek, İsrail'in Refah'a yönelik olası kara saldırısının Filistinli sivillerin bölgeden çıkarılması, insani yardım akışının sürdürülmesine dair güvenilir bir plan içermesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant ile Austin görüşmede, "İsrail'in güney ve kuzeyindeki gelişmeler, iki ülkenin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi çabalarını" ele aldı.

Gallant, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın İsrail bölgesine dün düzenlenen saldırı hakkında Austin'i bilgilendirdi.

Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin bırakılması için müzakere edilen anlaşma taslağını mevcut haliyle kabul etmediğini ifade eden Gallant, "başka alternatifin olmadığı durumda Refah dahil Gazze'de askeri eylemin gerekli olduğunu" aktardı.

Gallant, Hamas'ı İsrail'e saldırmak ve esir takası müzakerelerinde ciddiyet göstermemekle suçlayarak "Hamas'ın askeri ve idari otoritesini yok edilmesi ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi" olarak sıraladığı "savaşın hedeflerine bağlı olduklarını" savundu.

Hamas, dün Mısır'ın başkenti Kahire'de iki gün devam eden Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerinin sona erdiğini bildirmişti.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" belirtmişti.

Başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "esirlerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü. Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) "soykırım" suçlamasıyla yargılanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı, İsrail Savunma Bakanı ile esir takası görüşmelerini ele aldı - Son Dakika

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