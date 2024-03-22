ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'ı ağırlayacak

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 26 Mart'ta İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'ı ağırlayacağı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Singh, "Gelecek hafta 26 Mart Salı günü Bakan Austin, Hamas tarafından tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına alma çabaları ve daha fazlasına duyulan ihtiyaç da dahil olmak üzere çeşitli konulardaki görüşmelerin sürdürülmesi amacıyla ikili bir toplantı için Bay Gallant'ı Pentagon'da ağırlayacak." dedi.

Görüşmede konuşulması muhtemel konularla ilgili olarak Singh, "Filistinli sivillere insani yardım ulaştırılması, barınan 1 milyondan fazla insanın ve Refah'ın güvenliğinin sağlanması ve Hamas'ın artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması planlanıyor." diye konuştu.

Başkan Joe Biden'ın telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'a heyet göndermeyi kabul ettiğini anımsatan Singh, Bakan Austin ile Gallant görüşmesinin, bu heyetten bağımsız olarak ayarlandığını vurguladı.

Singh ayrıca bugün ABD'nin Virginia eyaletinden, Gazze'de insanı yardım akışını desteklemek için kurulacak seyyar iskele inşaatı için gerekli ekipmanları ulaştırmak üzere bir geminin ayrıldığını duyurdu.

Singh, geminin, ABD ordusunun 7. Ulaştırma Tugayına teslim edilecek "yüzen modüler sisteminin bileşenlerini" taşıdığını kaydetti.

Biden ve Netanyahu, 18 Mart'ta telefonda görüşmüştü.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde Refah kentine olası saldırıya değinerek, böyle bir işgal yerine farklı planlamaların yapılabileceğini Biden'ın Netanyahu'ya anlattığını ve Netanyahu'nun bir İsrail heyetini Washington'a göndermeye razı olduğunu belirtmişti.