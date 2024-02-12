ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yoğun bakıma alındı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, nükseden mesane sorunu nedeniyle kaldırıldığı hastanede, yoğun bakıma alındığı bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden doktorların Austin'in sağlığına dair bilgilendirmeleri paylaşıldı.
Açıklamada, acil mesane sorunu nedeniyle gün içerisinde hastaneye kaldırılan Austin'in, yapılan testler ve değerlendirmeler sonrası destekleyici tedavi ve yakın izleme amacıyla yoğun bakım ünitesine nakledildiği belirtildi.
Bakan Austin'in ne kadar hastanede kalacağının bilinmediği, mesane sorununun umulan tam iyileşme sürecini değiştirmesinin beklenmediği kaydedilen açıklamada, "Kanser prognozu mükemmel durumda. Bakanın durumuna dair güncellemeler en kısa sürede yapılacak." ifadesi kullanıldı.
Geçen yıl aralık ayında prostat kanseri teşhisi konulan Bakan Austin, 22 Aralık'ta operasyon geçirmişti. Gelişen komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta aşırı sancıyla hastaneye kaldırılan Austin, yoğun bakıma alınmış, 15 Ocak'a kadar tedavisi hastanede devam etmişti. Austin, 29 Ocak'a kadar evinden çalışmaya devam etmişti.
Austin'in hastaneye kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.
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