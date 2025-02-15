VARŞOVA, 15 Şubat (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Avrupa'yı savunma harcamalarını artırmaya çağırdı.
Hegseth cuma günü Varşova'ya yaptığı ziyaret sırasında ABD- Polonya arasındaki güçlü ilişkilerin önemini vurgulayarak Polonya'yı NATO'nun doğu kanadındaki stratejik bir ön cephe ortağı olarak nitelendirdi.
Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise iki ülke arasındaki ittifaka övgüde bulunarak iki tarafın ortak yatırımlar konusunda işbirliği yapma ve savunma kapasitelerini artırma konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › ABD Savunma Bakanı'ndan Avrupa'ya Harcama Çağrısı - Son Dakika
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