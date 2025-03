ABD Savunma Bakanı'ndan Medya Eleştirisi

NEW ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'e saldırı planlarının görüşüldüğü Signal grubuna yanlışlıkla eklenen The Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in "hiçbir savaş veya saldırı planı" görmediğini savunarak, medyayı "aldatmacaları yaymakla" eleştirdi.

Hegseth, X sosyal medya hesabından, son günlerde tartışma konusu olan The Atlantic dergisinin yayımladığı Yemen savaş planları yazışmaları hakkında paylaşım yaptı.

"Hadi, konuyu açıklığa kavuşturayım." yazan Hegseth, "Atlantic, sözde 'savaş planları' yayımladı ve bu 'planlar' şunları içeriyor: İsim yok. Hedef yok. Konum yok. Birim yok. Rota yok. Kaynak yok. Yöntem yok. ve gizli bilgi yok. Bunlar gerçekten berbat savaş planları." ifadelerini kullandı.

Hegseth, Goldberg'in "hiçbir zaman bir savaş veya saldırı planı görmediğini" savunarak, "Bunun yakınından bile geçmiyor." yorumunu yaptı.

Medyanın en iyi yaptığı işin "aldatmacaları yaymak" olduğunu öne süren Hegseth, "Onlar, bunu yaparken biz işimizi yapmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Hegseth, Pentagon'un X sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında da "Savaş planlarını kim görüyor biliyor musunuz? Ben görüyorum, daha bu sabah gördüm, her gün görüyorum. Savaş ve saldırı planlarını kuvvet komutanları hazırlıyor ve benim işim ise ekibe gerçek zamanlı güncelleme sağlayarak onları bilgilendirmek ve yaptığım buydu." diye konuştu.

ABD'li gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi

ABD'li gazeteci Goldberg, 24 Mart'ta "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes olayı teyit ederken, ABD Başkanı Donald Trump ise konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok." şeklinde yanıt vermişti.

Amerikan The Atlantic dergisi, bugün de Yemen savaş planları yazışmalarından yeni detayları kamuoyu ile paylaşmıştı.

Yeni yayımlanan mesajlara göre, ABD Savunma Bakanı Hegseth, Yemen'deki Husilere saldırının düzenlendiği 15 Mart günü saldırıdan kısa süre önce, "Hava durumu elverişli. Görevi başlatmak için hazır olduğumuzu CENTCOM ile teyit ettik." mesajını paylaşıyor.

Yazışmanın devamında Hegseth, ABD doğu saatiyle 12.15'te F-18'lerin ilk saldırı dalgası için kalkış yapacağını, 13.45'te ilk saldırı aralığının başlayacağını, 14.10'da yeni F-18'lerin ikinci saldırı dalgası için havalanacağını, 14.15'te dron saldırısının başlayacağını, 15.36'da ikinci dalga F-18 saldırısının başlayacağı bilgilerini paylaştığı görülüyor.