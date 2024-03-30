ABD Savunma Bakanı Ukrayna'ya Desteğini Yineledi

Melikgazi Belediyesi, Erciyes'e Kamp Merkezi Kuracak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı bir açıklama yaparak Erciyes'e 50 bungalov evi de içeren bir kamp merkezi kuracaklarını duyurdu. Merkezin Kayseri'ye değer katacağını ve turist çekeceğini belirten Palancıoğlu, merkezin ana binasında toplantı salonları, eğitim salonları, restoranlar ve kreşin yer alacağını söyledi. Ayrıca, kamp merkezinde Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından uygulanacak finans yönetimi kullanılacak.