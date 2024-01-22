ABD Savunma Bakanlığı: Ayn el-Esed Askeri Üssü\'ne yapılan saldırı daha büyük çapta

NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 20 Ocak'ta, Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne balistik füze ve roketlerle düzenlenen saldırının, şimdiye kadar yapılanlardan daha büyük çapta olduğunu belirtti.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, gazetecilere, Irak'ın Enbar vilayetindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne??????? hafta sonu yapılan saldırı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Singh, Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam 143 saldırı gerçekleştirildiğini anlatarak 20 Ocak'ta düzenlenen saldırı için "Önceki gördüklerimizden daha büyük çaplı bir saldırıydı." ifadesini kullandı.

Saldırının İran destekli gruplar tarafından gerçekleştirildiğini tekrarlayan Singh, saldırı sonrası "travmatik beyin yaralanması" tedavisi gören iki çalışanın da görevine geri döndüğü bilgisini paylaştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) internet sitesinde yapılan açıklamada, İran destekli militanlar tarafından 20 Ocak'ta yerel saatle 18.30'da Irak'ın batısında bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne çok sayıda balistik füze ve roket fırlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, füzelerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ancak bazılarının üsse etki ettiği kaydedilerek, en az bir Irak askerinin de yaralandığı ifade edilmişti.

Üsse yapılan saldırının sorumluluğunu daha sonra Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" adlı grup üstlenmişti.

Söz konusu grup, " Gazze'deki saldırılara yanıt olarak", ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere sık sık saldırılarda bulunduğunu duyuruyor.