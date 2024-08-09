ABD Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Kursk saldırıları gerilimi tırmandırmadı - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Kursk saldırıları gerilimi tırmandırmadı

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıların bölgedeki gerilimi artırmadığını savundu. Bakanlık sözcüsü, Ukrayna'nın kendini savunmak için harekete geçtiğini belirtti ve ABD'nin uzun menzilli saldırıları desteklemediğini vurguladı.

09.08.2024 12:25
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıların bölgedeki gerilimi tırmandırmadığını savundu.

Bakanlığın Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın, "kendini savunmak için" Kursk'ta harekete geçtiğini belirten Singh, bu saldırıların bölgedeki gerilimi artırmadığını ileri sürdü.

Singh, ABD'nin uzun menzilli saldırıları desteklemediğini vurgulayarak, Ukrayna'nın, Kursk'taki saldırılarının daha çok çapraz ateş olduğunu ve bunun ABD politikalarıyla ters düşmediğini kaydetti.

Ne olmuştu ?

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kursk bölgesindeki çatışmalar nedeniyle 7 Ağustos'ta acil durum ilan edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik yetkilileri ile Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yapmış ve Rus hükümetinden sivillere desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Kursk saldırıları gerilimi tırmandırmadı - Son Dakika

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