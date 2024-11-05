ABD Seçimlerinde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

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HABER: NARİN DİRİ

(ANKARA) - ABD'de bugün yapılan başkanlık seçimleri için 50 eyaletten bazılarında seçim komisyonları, 2020 seçimlerinin ardından yaşanan şiddet olayları nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdı. Seçim sonuçlarının netleşmesinin birkaç gün sürebileceği öngörülürken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın erken zafer iddia etmesinden endişe duyuluyor.

ABD'de bazı eyaletlerde, seçimlerin sonuçlarının neden olabileceği olası şiddet olayları için güvenlik önlemleri artırıldı. Kritik eyaletlerden biri olan Arizona bunlardan biri. Bölgedeki Maricopa oy sayım merkezindeki güvenlik önlemleri dikkat çekti. 2020 seçimlerinin ardından yerleştirilern kalıcı çitlerin etrafı, zincir bağlantılı geçici bir çitle çevrilmiş ve bu zincirli çitin etrafı da ek güvenlik için beton bariyerlerle çevrilmiş durumda.

Maricopa şerifi, seçim güvenliği için insansız hava araçlarının kullanılacağını doğruladı. Çatılara keskin nişancı yerleştirileceği yönünde söylentiler henüz Arizona yetkililerince doğrulanmadı. Meksika sınırındaki Arizona'da 2020 seçimlerinde, oylar sayılırken sayım merkezinin dışında çalışanların güvenliğini tehlikeye atan büyük protestolar gerçekleşmişti.

Nevada'da da 2020 yılında seçimlerin ardından şiddetli protestolar yaşanmıştı. Bölgedeki Las Vegas oy sayım merkezinin etrafında bu yıl bir güvenlik çiti bulunuyor. Nevada Valisi Joe Lombardo, seçim için Ulusal Muhafız güçlerinin de önleyici nedenlerle hazırda bekleyeceğini duyurdu, ancak Ulusal Muhafızların göreve çağrılmalarına gerek olmayacağını düşündüğünü ifade etti.

Washington Valisi Jay Inslee, bölgedeki Ulusal Muhafız güçlerinin yerel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları istenmesi durumunda hazır olmaları için göreve çağrıldığını duyurdu. Vali, Ulusal Muhafız güçlerinin, altyapıyı korumak ve "herhangi bir huzursuzluğa" müdahale etmek için çağrılabileceğini belirtti. Vali, Ulusal Muhafız güçlerinin salı günü gerçekleşen seçimlerin ardından perşembe gününün sonuna kadar herhangi bir olaya karşı beklemede olacağını belirtti.

ABD'li yetkililer Alabama, Arizona, Delaware, Iowa, Illinois, North Carolina, New Mexico, Oregon, Wisconsin ve Washington eyaletlerinde Ulusal Muhafız güçlerinin seçimler nedeniyle görevlendirildiğini, Washington DC, Colorado, Florida, Hawaii, Nevada, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas ve West Virginia eyaletlerinin ise askeri birliklerin alarm durumunda beklediğini bildirdi. ABD'de şu ana kadar onlarca milyon kayıtlı seçmenin posta yoluyla oy kullanılmış olmasına rağmen henüz bir şiddet olayı raporlanmadı.

2020 seçimlerinin ardından gerçekleşen şiddetli protestoların tekrar etmesinden endişe duyuluyor

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın 2020'de Joe Biden'a karşı kaybettiği seçimlerini sonucunu reddederek "Hırsızlığı Durdurun" (Stop the Steal) gibi söylemlerini yaymasının ardından Trump destekçileri şiddetli protesto gösterileri başlatmıştı. Bu protestolar, 6 Ocak 2021'de zirveye ulaşmış, Trump destekçileri ABD Kongresi'ni basıp seçim sonuçlarının onaylanmasını engellemeye çalışmıştı. Benzer olayların yeniden yaşanmasından endişe duyuluyor. Trump, bu seçimlerden önce de herhangi bir kanıt sunmadan rakibi ve Demokratların adayı Kamala Harris'in başkan seçilmesi için hile yapılacağını iddia etti.

Trump'ın erken zafer ilan etmesinden endişe duyuluyor

Cumhuriyetçi aday Trump, bu hafta seçim günü zaferini ilan edebilmeyi umduğunu söyledi. Ancak ABD medyasına değerlendirmelerde bulunan seçim uzmanları, sonucunun netleşmesinin birkaç gün sürebileceğini ve özellikle bazı kritik bölgelerde yeniden sayım talepleri olması durumunda bu sürecin uzayabileceğini belirtti. Anketlerde Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in oy oranlarının birbirine yakınlığı bu olasılığı artırıyor.

ABD seçimlerinin kazananları genellikle ülkenin büyük medya kuruluşları tarafından ilan ediliyor; bu kuruluşlar, seçim yetkililerinin sağladığı oy sayımlarını analiz ediyor. ABD medyası Trump'ın bu analizler gerçekleşmeden, erkenden zaferini ilan etme olasılığı üzerinde duruyor.

Kamala Harris, çarşamba günü ABC'ye verdiği röportajda "Maalesef, eğer erkenden zaferini ilan ederse hazırlıklı olacağız ve eğer gerçekten basını manipüle ettiğini ve Amerikan halkının uzlaşısını manipüle etmeye çalıştığını anlarsak, buna karşılık vermeye hazırız" dedi.