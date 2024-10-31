ABD Seçimlerinin Ekonomik Etkileri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Seçimlerinin Ekonomik Etkileri

Manukyan, ABD başkanlık seçimlerinin Kongre ve Hazine Bakanlığı'nın etkisini vurguladı.

31.10.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Uzmanı Şant Manukyan, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminin ardından Kongrenin yapısı ve Hazine Bakanlığı koltuğuna oturacak ismin ekonomik gelişmeleri yönlendireceğini söyledi.

Manukyan, AA muhabirine, seçimin ardından yaşanabilecek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimin iki aşamalı olarak ele alınması gerektiğini belirten Manukyan, Kongre tamamen devre dışı bırakılarak "Cumhuriyetçi kanattaki Donald Trump veya Demokrat kanattaki rakibi Kamala Harris kazanır." gibi söylemlerin yanlış olduğunu ifade etti.

Manukyan, ikinci aşamada bunun bir seçim olduğunu ve seçmene her türlü vaadin sunulduğunu unutmamak gerektiğini vurgulayarak, "Aday olduğu seçimde Biden'ın en çok vurguladığı noktalardan biri kaya petrolüne sınırlamalar getirilmesi ve çevrenin korunmasıydı. Şimdi dönüp baktığımızda ABD, 2020'ye göre kendi tarihinin rekor seviyesinde petrol pompalıyor." dedi.

Trump'ın önceki döneminde de benzer durumlar görüldüğünü anımsatan Manukyan, dolayısıyla ekonomik gerçekliklere göre kendini ayarlayan bir yapının oluştuğuna dikkati çekti.

"Önemli olan Hazine Bakanı"

Manukyan, asıl önemli konunun "Hazine Bakanlığı" görevine kimin getirileceği olduğunun altını çizerek, her seçimde gündeme gelen Jamie Dimon'ın bakan olduğu bir senaryoda, Trump'ın bazı uçuk ekonomik vaatlerinin gerçekleşmeyeceğini kaydetti.

Bu vaatlerden birinin "gelir vergisinin kaldırılması ve bunun tamamının gümrük vergisinden sağlanması" olduğunu anlatan Manukyan, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin ithal ettiği mal miktarı aşağı yukarı 3 trilyon dolar. ABD'deki vergiye konu miktar 20 trilyon dolar. 2 trilyon dolarlık hanehalkı ve şirketlerden gelen bir gelir var. 3 trilyon dolarlık ithalattan 2 trilyon dolarlık vergi çıkaramazsınız. Bunu çıkarmayı denerse çok büyük bir gelişme olur. Ortalık birbirine girer ama bu olmayacaktır. Gelir vergisini kaldırırsanız başka ülkelerden size doğru çok ciddi hareketler olur. Uluslararası düzende bunun yapılması zor. Okumak, söylediklerini değerlendirmek önemli ama günün sonunda Kongrenin yapısı, Hazine Bakanı'nın kim olacağı, o dönemdeki gelişmeler aslında ekonomik gelişmeleri yönlendiriyor."

"Trump dış politikasını ekonomi üzerinden okuyor"

Manukyan, Trump'ın Ukrayna'ya yönelik yardımı kesme, NATO konusunda Almanlara ciddi muhalefet, Tayvan'ın askeri harcamalarını eleştirme, İsrail'e tam destek ve İran'a ambargoların sertleştirilmesi gibi söylemlerine işaret etti.

Trump'ın Çin'e "Gel fabrikayı bizde kur, istediğin gibi pazara gir." şeklindeki açıklamalarına da değinen Manukyan, "Trump, merkantilist biri. Onun dış politikası ile ekonomi politikası birbirine bağlı, yani dış politikasını ekonomi üzerinden okuyor. Trump'ın uygulayacağı dış politikanın, ekonomiden daha önemli bir çatlak bırakacağını düşünüyorum. Seçimlerin ne getireceği bu açıdan da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Manukyan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Seçimlerinin Ekonomik Etkileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:19:03. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Seçimlerinin Ekonomik Etkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.