ABD Senatosu'nda İran Brifingi
ABD Senatosu'nda İran Brifingi

17.03.2026 12:01
Trump'ın temsilcisi Witkoff, İran'a saldırılar hakkında Senato'ya kapalı oturumda brifing verecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin senatöre kapalı oturumda brifing vermesi planlandığı belirtildi.

ABD'de yayın yapan Axios haber portalının konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesine bağlı Yeni Tehditler ve Yetenekler Alt Komitesi Başkanı Senatör Joni Ernst tarafından brifing organize edildi ve senatörler dün brifinge davet edildi.

Brifingde Steve Witkoff'un, bugün ABD yerel saatiyle öğleden sonra ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin sınırlı sayıda Cumhuriyetçi ve Demokrat senatöre kapalı oturumda bilgi aktarması planlanıyor.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de katılacağı bir oturum düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çuval para dağıtacak Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak
Guardiola’dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle Guardiola'dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle
Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Netanyahu’dan 2. “ölmedim“ videosu Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu

12:20
Akaryakıta bir zam daha Tabelalar 11’inci kez değişecek
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail basınından gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia
10:50
İran’ın son saldırısı “kör“ etti Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
