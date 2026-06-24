ABD, Sudan'daki HDK'yi Saldırıya Karşı Uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Sudan'daki HDK'yi Saldırıya Karşı Uyardı

24.06.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, HDK'nın El Ubeyd'e saldırmasını önlemek için sivilleri koruma çağrısında bulundu.

ABD, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK) Kuzey Kordofan eyaletindeki El Ubeyd kentine saldırı düzenlememeleri konusunda uyardı.

Sudan yerel basınındaki haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, HDK ve müttefik kuvvetlerin, El Ubeyd çevresinde toplandıklarına dair haberlerden ciddi endişe duyduklarını belirtti.

Bunun sivillere yönelik şiddet riskini önemli ölçüde artırdığını vurgulayan Pigott, "ABD, Sudan'ın El Ubeyd çevresinde kitlesel zulümlerin yaşanmasının an meselesi olabileceğine işaret eden haberlerden derin endişe duymaktadır." dedi.

Pigott, ABD yönetiminin, HDK'yi "sivilleri tehlikeye atabilecek, insani yardımı engelleyebilecek veya daha fazla zulüm ve acıya yol açabilecek her türlü eylemi derhal durdurmaya çağırdığını" bildirdi.

Askeri bir çözümün olmadığını yineleyen Pigott, savaşan tarafları ön koşul olmaksızın müzakere yoluyla çözüm aramaya davet etti.

Pigott, çatışmaların, bölgede yaşayan 563 bin sivilin ve 105 bin yerinden edilmiş kişinin hayatını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

ABD'nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos'un, HDK lideri Mohamed Hamdan Dagalu ile telefonda görüştüğü belirtildi.

İkilinin, görüşme sırasında Sudan'daki genel durum ve insani koşulları ele aldığı ifade edildi.

HDK lideri Dagalu'nun başkanlık ettiği Sudan Tesisi Koalisyonundan (TASİS) yapılan açıklamada, Dagalu'nun Boulos'a "sivillerin güvenliği ve insani yardımın korunmasının en önemli öncelikler ve taviz verilemeyecek kırmızı çizgiler olduğunu" söylediği aktarıldı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Sudan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Sudan'daki HDK'yi Saldırıya Karşı Uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Eski emniyet mensubunun feci ölümü Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

12:11
CHP’den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı’na geldi
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'na geldi
12:09
Tepki yağıyor Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
11:26
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
11:12
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:01
Fransa’da tarihin en sıcak günü 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 12:26:40. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD, Sudan'daki HDK'yi Saldırıya Karşı Uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.