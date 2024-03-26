ABD, Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli gruplara saldırı düzenledi iddiası - Son Dakika
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ABD, Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli gruplara saldırı düzenledi iddiası

ABD'nin, Suriye'nin Deyrizor ilinde, Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara ait askeri noktalara saldırı düzenlediği ileri sürüldü. El-Vatan gazetesi, ABD'nin Deyrizor ilinde hava saldırıları düzenlediğini iddia etti. Birden fazla savaş uçağı Deyrizor kent merkezinde ve ilçelerdeki askeri noktaları hedef aldı. ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, savaş uçaklarının bölge semalarında uçuş yapmaya devam ettiği belirtildi. Saldırıda üst düzey bir İranlı komutanın öldüğü iddiaları da sosyal medyada yer aldı. Deyrizor toprakları, Fırat Nehri'nin doğusunda ABD destekli PKK/YPG'nin işgali altında bulunurken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

26.03.2024 03:57  Güncelleme: 03:58
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ABD'nin, Suriye'nin Deyrizor ilinde, Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara ait askeri noktalara saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

Beşşar Esed rejimine yakınlığıyla bilinen el-Vatan gazetesi, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, ABD'nin Deyrizor ilinde hava saldırıları düzenlediğini iddia etti.

Yerel kaynaklarından edinilen bilgiye göre, birden fazla savaş uçağı Deyrizor kent merkezinde, Elbukemal ile Elmeyadin ilçelerinde biri mühimmat deposu olmak üzere 10 askeri noktayı hedef aldı.

Savaş uçaklarıyla ilgili ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Savaş uçaklarının, bölge semalarında uçuş yapmaya devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan rejime yakın sosyal medya hesapları, söz konusu saldırıda üst düzey İranlı bir komutanın öldüğünü iddia etti.

İran tarafından da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD, 28 Ocak'ta Suriye- Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak 3 Şubat'ta Suriye ve Irak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğunu bildirmişti.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Suriye'nin Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat'ın batısındaki İran destekli gruplar da zaman zaman aidiyeti bilinmeyen hava araçlarına hedef oluyor.

Kaynak: AA

Beşşar Esed, Fırat Nehri, Deyrizor, Suriye, İran, YPG, PKK, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli gruplara saldırı düzenledi iddiası - Son Dakika

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