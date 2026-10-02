ABD, Suriye'ye savunma ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı, ticareti vaka bazlı yapacak - Son Dakika
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ABD, Suriye'ye savunma ihracatı kısıtlamalarını kaldırdı, ticareti vaka bazlı yapacak

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'ye yönelik savunma ihracatı kısıtlamalarını kaldırarak ticaretin artık vaka bazında değerlendirileceğini duyurdu. ITAR değişikliğiyle Suriye, savunma malzemeleri ve hizmetlerine ilişkin lisansların reddedildiği ülkeler listesinden çıkarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'ye yönelik savunma ihracatı kısıtlamalarını kaldırarak ticaretin artık vaka bazında değerlendirileceğini duyurdu.

Bakanlık, Uluslararası Silah Ticareti Tüzüğü'nde (ITAR) yapılan değişiklikle Suriye'nin, savunma malzemeleri ve hizmetlerinin ihracatı ve ithalatına ilişkin lisansların reddedildiği ülkeler listesinden çıkarıldığını bildirdi.

Federal Sicil'de yayımlanan nihai düzenlemede, değişikliğin Dışişleri Bakanı'nın 19 Ağustos 2026'da aldığı yeni savunma ticareti politikası kararı doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Yeni politika kapsamında Suriye'ye yönelik savunma malzemesi ve hizmet transferi başvurularının, daha önce ITAR'ın uyguladığı kapsamlı ret politikası yerine her bir vaka bazında incelenerek lisanslandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, statü değişikliğinin, teröre destek kararının iptali dahil gerekli yasal şartların yerine getirilmesi ve ilgili ABD yasaları kapsamındaki bazı kısıtlamalardan muafiyet sonrası gerçekleştiği ifade edildi.

ABD, Suriye'ye yönelik ilk savunma ticaret kısıtlamasını 29 Aralık 1979'da yürürlüğe koymuştu.

Kaynak: AA
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